Adnan Gümüş: Afetin eğitime etkisinden önce eğitimin afete etkisi dikkate alınmalı

Maalesef Türkiye’de hangi afet yaşansa, daha çok sonuçları üzerine konuşuluyor, zararlar nasıl tazmin edilecek, bunlara odaklanılıyor. Çok ağır Kahramanmaraş-Hatay depremleri sonrası da yol alındığına dair ortada bir emare yok. Eğer sebeplere döneceksek, her şeyden önce kent rantları, toplamda rant ve nema düzenine bakmak uygun olacaktır. Daha somut olarak Türkiye’de MÜTAŞERİK (müteahhit, taşeron, tarikat, şeriat şerikliği) ana akarını/ nemasını arsa ve inşaat rantları üzerine kurmuş bulunuyor. Yükselen sınıf ve zümreler bunlarsa, sağlıklı bir yapılaşmanın ve kamusal yararların garanti edilmesi ancak böyle bir yapılaşmanın aşılması ile mümkün olabilir.

Her depremde yapılan okulları tatil etmek. Her deprem sonrası depremin eğitime etkilerine çare bulunmaya çalışılıyor. Oysa afetlerin önlenebilmesi için afetin eğitime etkisinden önce eğitimin afete etkisi dikkate alınmak zorunda. Okullarda nitelikli eğitim, nitelikli eğitim için, afetlere hazırlık için arziyat/jeoloji, sosyoloji, psikoloji ve sivil savunma dersleri şart.

Maalesef jeoloji dersleri daha eskiden olmak üzere AKP döneminde bu dersler ya tümden programdan çıkarıldı veya seçmeli dersler arasına alınarak okutulma durumu çok azaltıldı. Deprem ve afetlere hazırlık her şeyden önce iyi fizik, kimya bilgisine, doğru düzgün yeryüzü/jeoloji bilgisine, her tür toplumsal organizasyon ve bireysel hazır oluş ise sosyoloji ve psikoloji derslerine bağlı bulunuyor. Bu derslerin zorunlu gruba alınması gerekiyor. Felsefe ve ahlak dersleri de doğrudan insan eylemleriyle ilgili bir bilgi bilincin temelini oluşturuyor. Sivil savunma da eğitim öğretimin temel bir parçası olmalı; her tür iklim sorunu, salgın ve afete yönelik tüm toplumun bilgi bilinç duyarlılık ve nasıl baş edebileceğine dair beceri kazanması gerekiyor.

Adnan Gümüş’ün yazısı