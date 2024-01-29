Adnan Dinçer: Beşiktaş bu mu?

Karakartal hasta! Hatta kimse Gedson dışında kazanmak için sahada koşmuyorsa ve rakibi de bir hata golüyle maçı bitirmeye çalışıyorsa ortada futbol yoktur diyebiliriz. Son haftalarda yeni yapılanma ve kongre sonrası gelenler bu sıkıntıyı Beşiktaş’ta çözemez.

Yenilik olarak Svenson’u sunmak isteyen Beşiktaş, Ersin’in hatalı yediği golün altından kalkacak bir pozisyon üretemedi. Kanımca Fernando Santos futbolumuzu kendisine anlatana soracak “Bu mudur Beşiktaş?” diye! Bir takım kaybeder ama mücadele verir!

Adnan Dinçer’in yazısı