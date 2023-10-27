Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adnan Binyazar: İçimden şunları sormak geçti

Cumhuriyetin ilk bakanlarının, gelişime en az onlar kadar emeği geçen yardımcılarının tanıtımları başka bir yazının konusu olacak.       

Onca gelişimden sonra içimden şunları sormak geçti:


– Ülkemizde çağdaş bilgi toplumu yaratmak amacıyla atılımlarda bulunan bakanların, yardımcılarıyla birlikte gece gündüz çalışarak kurumsallaştırdığı bilgi kaynaklarından hangisi bugün ayaktadır? 

– Yoksul halk çocuklarını eğiten Köy Enstitüleri mi? Gençleri sanatsal yönden geliştiren Halkevleri mi? 

Dünya klasiklerinin bütün kentlere yayılmasını sağlayan Tercüme Bürosu ne oldu? Üniversiteler beklenen düzeye getirildi mi?

– Çocukların derse başlamadan, sesleriyle bir bayrak gibi dalgalandırdığı “Türküm, doğruyum, çalışkanım…” diye başlayan Andımız neden yasaklandı?

Adnan Binyazar’ın yazısı

SON HABERLER

Yurt müdüründen tepki çeken ‘tavsiye’: Korkuyorsan asansöre binme

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu müdürü, arızalı asansörün düşmesiyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş için toplanan öğrencilere “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” diye çıkıştı. Müdürün bu sözleri tepki çekti.

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.