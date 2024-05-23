Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapılan tuğgeneral emekli edildi

Makan aracıyla Suriye’den insan kaçaklığı yapıldığı belirlenen tuğgeneral emekli edildi.

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Savunma Bakanlığı kaynakları AA’ya şunları söyledi:

“Suriye’de görevli bir tugay komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir.

Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.”