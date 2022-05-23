Adana’da pencereye çağrılan kişi silahla vuruldu

Adana’da evindeyken dışarıdan kendisine seslenildiğini duyan kişi, pencereden bakınca silahla vuruldu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi’nde, Murat Ş, evinde oturduğu sırada, sokaktan kendisine seslenildiğini duyunca pencereden baktı.

Bu sırada bir kişi, elindeki tabancayla Murat Ş.’ye ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Murat Ş. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta altı boş kovan buldu.

Evde yapılan incelemede ise dolaplara iki merminin isabet ettiği tespit edildi.

Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.