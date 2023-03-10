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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da bir kişi, evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

Adana’da evinde kanepede yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Polis O.A’nın, evinde kanepede yattığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin dışarıdan tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evin bahçesinde boş kovan araştırması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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