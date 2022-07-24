Adana, Mersin ve Muğla’da orman yangınları

Adana, Mersin ve Muğla’da orman yangını çıktı. Müdahaleler sürüyor.

Fotoğraflar: AA

Mersin’de Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iki helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Adana

Feke ilçesi Akkaya Mahallesi’nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü2ne bağlı üç uçak, iki helikopter, çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla

Milas ilçesi Çamköy Mahallesi’ndeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale sürüyor.