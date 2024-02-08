Adalet Divanı’ndan Suriyeli vicdani retçiler lehine karar: İltica başvuruları yeniden incelenecek

Avrupa Adalet Divanı, Almanya’yı iltica başvurusu reddedilen Suriyeli vicdani retçilerin başvurularını yeniden incelemeye zorlayan bir karar aldı.

Fotoğraf: AA

Avrupa Adalet Divanı, Almanya’da iltica başvurusu reddedilen bazı Suriyelilerin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne (BAMF) yeniden başvurmalarının önünü açan bir karar aldı.

DW Türkçe’nin haberine göre Lüksemburg’daki mahkeme, Suriye ordusunda askerlik yapmayı reddettikleri gerekçesiyle Almanya’ya sığınan Suriyelilerin, eğer ilk başvuruları reddedilmişse yeniden iltica başvurusunda bulunabileceğine hükmetti.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi bir Suriyelinin iltica başvurusuyla ilgili kararında, askere alınmayı reddetmeyi sığınmacı olma kriteri saymamıştı. BAMF söz konusu kişinin başvurusunda tam koruma yerine geçici koruma kararı vermişti.

Ne olmuştu?

Avrupa Adalet Divanı’ysa konuyla ilgili 2020’de aldığı kararda Suriyeli vicdani retçilerin sığınmacı özelliği taşıdığı ve bu kişilere tam koruma sağlanması gerektiğine karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı’nın milat niteliğindeki bu kararı üzerine Almanya’da daha önce başvurusu reddedilen binlerce Suriyeli vicdani retçi BAMF’ye yeniden iltica başvurusunda bulundu. Ancak BAMF hukuki durumun değişmediğini ileri sürerek yapılan bu yeni başvuruları kabul etmedi. Dolayısıyla konu bir kez daha Avrupa Adalet Divanı’na taşındı.

Almanya’da sığınmacılar yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ProAsyl, Avrupa Adalet Divanı’nın yeni kararı üzerine daha önce reddedilmiş binlerce iltica başvurusunun yeniden işleme konabileceğini duyurdu.