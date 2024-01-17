Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanına göre 27 bin 300 lira cezanın nedeni ‘şikayetten vazgeçilmesi’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında “Şikayetten vazgeçilmesi böyle bir ceza getirdi” dedi. 

Fotoğraflar: Twitter / Düzenleme: Diken

Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verilmişti. 


Tunç bu kararla ilgili şöyle dedi: “Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar, bu yönde oldu.” 

Ne olmuştu?

Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Yunus Emre Göçer’in eşi, şikayetinden daha sonra vazgeçmişti.

Mahmud, tepkilerin ardından Türkiye’ye gelmişti. Mahmud, 12 Ocak’ta duruşmaya çıkarılmıştı.

Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mahmud, eski savunmalarını tekrar etmişti.

Mahkeme, ifadesi alınan Mahmud hakkındaki yakalama kararını geri almıştı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmişti.

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