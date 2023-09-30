Adalet bakanına göre ‘hukukun üstünlüğünden’ kimse vazgeçmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Hukukun üstünlüğü noktasındaki standartların yüksekliğinden hiç kimse vazgeçmeyecek” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Karabük il başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Tunç milletin artık özgürlüğe ‘alıştığını’ belirtirken hukukun üstünlüğünden kimsenin vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Yani bir başörtüsü problemi, bir katsayı problemi, özgürlükler noktasındaki kısıtlamalar, kadın erkek ayrımı, fırsat eşitsizlikleri; tüm bunlar artık geride kaldı. Bundan sonra temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyenler, karşısında milletimizi bulur çünkü milletimiz artık özgürlüğe alıştı. Hukukun üstünlüğü noktasındaki standartların yüksekliğinden hiç kimse vazgeçmeyecek. Bundan sonra da hedefimiz; anayasamızı daha demokratik hale getirmek, demokratik, sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak. Bunun için gayret gösteriyoruz.”