Adalet Bakanı Tunç, Bozdağ’a kitapçık atılmasını ‘milli iradeye saygısızlık’ saydı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a anayasa kitapçığı atılmasını ‘milli iradeye saygısızlık’ ilan etti.

Görsel: TBMM TV

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplandı.

Bozdağ, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okudu. Böylece Atalay’ın vekilliği düşürüldü. Kararı ‘darbe’ olarak yorumlayan muhalefet sıralarında Bozdağ’a anayasa kitapçığı fırlatılmıştı.

Adalet Bakanı Tunç, bu duruma öfkelendi. Tunç, X (eski adıyla Twitter) hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:

“Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136’ncı maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclis’i yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.

TBMM Başkanlık kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM’nin çalışması engellenemez.

TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanı’na saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsü’nün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.”