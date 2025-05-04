Adalet bakanı: Özel'e saldıran şahıs, AKP öncesi mevzuata göre tahliye edilmiştir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüphelinin AKP öncesi mevzuata göre serbest bırakıldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

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18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.

AKM’de bugün düzenlenen törene katılan Özel’e bir şüpheli yumruk atarak saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten şüphelinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’ysa saldırganın iki çocuğunu öldürdüğünü ve şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını bildirmişti.

Adalet bakanının X’teki açıklaması şöyle:

*CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

*Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu şahsın, 2004’te iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

*Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020’de şartlı tahliye edilmiştir. 2005’te AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır.

*Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir. Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

*Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen ‘müebbet aldı, serbest bırakıldı’ yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.