Adalet Bakanı duyurdu: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli arasında, hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Gül, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yerlerde infazlar gerçekleşecek ve olası yangınlara karşı bu hükümlüler müdahale edecek” dedi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, bu yılki orman yangınlarında Akdeniz ülkeleri içinde en fazla kayıp veren ülke Türkiye.

Türkiye’de yıl başından bu yana çıkan yangınlarda kaybedilen orman miktarı 181 bin 393 hektar. Bu yaklaşık olarak 254 bin futbol sahası (1 hektar, 1,4 futbol sahası) kadar bir alan.

Yangınlara müdahalede uçakları yetersiz kalan Türkiye’nin 21 bin orman personeli, orman yangınlarına müdahale eden 14 bin de orman gönüllüsü var. Bunun mayısa kadar 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda iki bakanlık işbirliği yaptı. İmzalanan protokolün ormanların korunması ve hükümlülerin toplumuna yeniden kazandırılmasında önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Gül, şunları kaydetti: “2020 yılında ikinci yargı paketinde açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında çalışabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çıkartılan infaz yönetmeliğiyle bunun ikinci mevzuatı da düzenlenmiş oldu. Bu çerçevede açık cezaevine ayrılmış hükümlüler, cezaevi dışında başka bir kamu kurumunda çalışarak ve kurumun tesislerinde kalarak cezalarını tamamlayabilecek. Bu çalışmalar gönüllülük esasıyla ve iyi halleriyle açığa ayrılmaya hak kazanmış, artık infazın açık ceza aşamasına geçmiş hükümlerle gerçekleşecektir. Böylece hem meslek edinerek topluma kazanma imkanı da daha da güçlenmiş olacak. Hem sosyal sorumluluk üstlenerek bu çerçevede önemli bir katkıda bulunacak, fidan dikimi, ağaç, bakımı, orman yangınlarıyla mücadele gibi çeşitli kamusal faaliyetlere, afetle mücadele gibi toplumsal konularda da önemli bir katkı sağlanacaktır.”

‘Meslek öğrenmiş olacaklar’

Orman yangınlarında hükümlülerin de olacağını belirten Gül, şunları söyledi: “Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı’mızla yaptığımız bu protokolle özellikle orman alanlarında oluşturulacak mekanlarda hükümlerin kalması sağlanacak. İnfaz orada gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yerlerde bu infazlar gerçekleşecek ve olası yangınlara ve orman yangınlarına karşı bu hükümlüler müdahale edecek. Ve yanan yerlerin ağaçlanması, ağaç bakımı ile ilgili de önemli bir katkıda bulunacak. Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirerek ve bunun başlangıcını imzalamanın büyük bir heyecanı içerisindeyiz. Böylece hükümlü de hem teknik bir meslek öğrenmiş olacak. Ben de topluma faydalı bir birey haline gelmiş olacak.”