Adalet bakanı: 387 hakim ve savcıya inceleme başlattık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında yeniden inceleme başlatıldığını söyledi.

Yılmaz Tunç. (AA)

15 Temmuz’dan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çok sayıda yargı mensubunu ‘FETÖ’ ile irtibat ve iltisaklı diyerek meslekten ihraç etmişti. Danıştay geçtiğimiz günlerde, ihraç edilen hakim ve savcılardan 387’si hakkında göreve iade karar vermişti.

Tunç, OHAL çerçevesinde 2016’dan itibaren peyderpey toplamda 4 bin 6 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini hatırlattı.

Bunlardan dava açanlardan 387’sinin mesleğe iadesine karar verildiğini söyleyen bakan şöyle devam etti:

“Bu karar gereğince de mesleklerine geri dönmüş oldular. Tabii burada özellikle temyiz süreci Danıştay İdari Dava Dairelerinde devam eden dosyalar da söz konusu. İlk derece olarak Danıştayda devam eden, ilgili dairede devam eden de 64 dosya var. 1286’sının da temyizi devam ediyor. Dava açılan dosyalarla alakalı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu özellikle iadesine karar verilmiş olan 387 davayla ilgili olarak da itirazları o zaman içerisinde yapılmıştı, temyiz süreçleri sağlanmıştı. Temyizde devam eden, kesinleşmeyen dosyalar da söz konusu. Bu 387 iade kararı sonrasında da yaklaşık 2021, 2022, 2023 yıllarını, muhtelif tarihleri kapsayan dönemlerde bu kararlar verilmişti. Bu karar neticesinde mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor.”