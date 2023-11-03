Adada yaşayacak ‘influencer çift’ aranıyor: Yıllık 5 buçuk milyon lira maaş

Gizemli bir milyarder iş insanı, yılda 160 bin sterlin (yaklaşık 5 buçuk milyon lira) maaşa Karayipler’deki özel adasında hem yaşayıp hem de çalışacak çift arıyor.

Fotoğraf: Vikipedi

Rüya gibi gözüken bu iş ilanında çiftten istenen, Britanya’nın Karayipler’deki Virjin Adaları’ndan birine göz kulak olması, bakımını üstlenmesi ve adanın bir inşaat alanından lüks bir cennete dönüşmesinin reklamını yapmak.

Daily Mail‘in haberine göre, hem adanın hem de yeni sahibinin ismi satış açıklanana kadar gizli tutuluyor ancak Richard Branson ve Google’ın kurucu ortağı Larry Page’in adaları yakınlarda bulunuyor.

İnternet üzerinden yayınlanan ilana göre, adayların lüks otelcilik konusunda ‘son derece deneyimli’ olması gerekiyor. Çünkü proje tamamlandığında yatırımcıların ve misafirlerin 2024 yılı sonundan önce gelmesi için arazideki tesislerin ve etkinliklerin işletilmesini yönetmekle görevlendirilecek.

Öte yandan başvuruda bulunanlar adanın sahibinin medya ekibi tarafından değerlendirilmek üzere bir TikTok videosu da göndermek durumunda.

Adaylar arasından seçilen çift ocak ayında bu gizli adaya gidecek ve sosyal medyada milyarder iş insanının ‘oyun sahası’nda yaşamaya ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

İlana lüsk otelcilik konusunda deneyimli kişiler başvurabilir. Ayrıca başvuruda bulunanlar iş insanının medya ekibi tarafından değerlendirilmek üzere bir TikTok videosu da göndermek durumunda.