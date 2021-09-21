Açığa alınan başkan yardımcısı beraat etti

İstanbul’da ‘PKK üyeliği’ suçundan yargılanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz beraat etti.

Yavuz, yargılama sürecinde açığa alınmıştı.

Yavuz, İstanbul başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 Aralık 2020’de tutuklanmış, 15 Nisan 2021’de tahliye edilmişti. Yavuz’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yıldan beş 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Duruşma savcısı, sanığa ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan dava açılsa da eyleminin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında olduğu değerlendirilerek bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis cezası istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yavuz, beraatini isteyerek, “Bir kamu görevindeydim. Aynı zamanda seçilmiş bir belediye meclis üyesiyim. Bu vesileyle tutuklama ve yargılama aşaması nedeniyle görevimi yapamıyorum. Bu anlamda mağduriyetim oluştu” dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, ‘örgüt üyeliği’ suçu için oy çokluğuyla beraat kararı verdi. Savcının ceza istediği suçun da yasal unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldıran heyet ayrıca karar kesinleştiğinde tazminat davası açabileceğini sanığa bildirdi.

Beraat kararına muhalefet şerhi düşen üye hakim ise ‘örgüt üyeliği’ suçundan beraate katıldı ancak şu ifadeleri tutanağa geçirdi: “Sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde her ne kadar PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmadığını düşünmekle birlikte, sanığın terör örgütüyle iltisaklı olduğu, örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunması nedeniyle eylemlerinin yardım niteliğinde kaldığını düşündüğümden çoğunluğun kararına katılmıyorum.”