Abdurrahman Yıldırım: Yükselişin süreceği tahmin ediliyor ki, enflasyona endeksli tahviller eksi 6 puanla satın alınıyor

Yine de bir tarafta yüzde 21 faiz garanti iken, niye enflasyonun 6 puan altında bir faize ve üstelik üç yıllığına talip olunur, ayrı bir sorudur.

Demek ki 2 yıl, 3 yıl sonra enflasyonun, yüzde 21.19 faizin üzerine eksi yüzde 6.03’ün ilave edilmesiyle kabaca yüzde 28’i bulması, hatta bu oranı aşması bekleniyor ki, tahviller kapışılmış.

Bu yönüyle enflasyona endeksli tahvillere gösterilen büyük ilgi enflasyonun artışından korkulduğunun ve yüzde 6 gibi yüksek bir prim ödenerek koruma satın alındığının işaretidir.

Para yüksek enflasyona karşı pahalı bir sigorta satın almıştır. Enflasyonun daha yükseleceği tahmin ediliyor ki, enflasyona endeksli tahviller eksi 6 puanla satın alınıyor. Yoksa düşecek bir enflasyona endekslenen kağıtları alan pek çıkmaz.

Yüzde 21.19 sabit bir faiz yerine eksi yüzde 6 reel faize sığınmak yol gösterici de olabilir. Hem döviz kurunu sakinleştirmede ve piyasadaki parayı çekip bağlamada, hem de kamu kesiminin borçlanmasını kolaylaştırmada pekala enflasyona endeksleme kullanılabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı