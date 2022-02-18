Abdurrahman Yıldırım: Yüksek büyümenin cari açığı azaltıcı değil, artırıcı etkisi olur

Enflasyonu düşürmede kararlıysak ve kısa sürede düşürebileceksek Merkez Bankası kaynaklarından uzun vadeli ve uygun faizli kredi açılmasına gerek yok. Finansal sistem zaten bunu yapar.

Çünkü parasal genişleme büyümeyi artırdığı gibi enflasyonu da yükseltir. Enflasyonu ve büyümeyi azaltıcı tarafı şimdiye kadar görülmedi. Parasal genişlemeye giden merkez bankaları bunu hep ekonomiyi büyütmek için yaptı, enflasyonu aşağıya çekmek için değil.

Bizde ise enflasyon da yüksek, büyüme de yüksek. İstenen ise enflasyonu düşürmek. Büyümenin finansmanı merkez bankası kaynaklarıyla finanse edilecekse enflasyon nereden beslenmiş olabilir diye düşünmek lazım.

Kaldı ki yüksek büyüme sürecekse bunun cari açığı azaltıcı değil, tam aksine artırıcı etkisi olur.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı