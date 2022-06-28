Abdurrahman Yıldırım: Yılın ikinci yarısıyla birlikte dönüm noktası bekleyenler yok değil

Yılın ilk yarısında dünyada 50 yılda görülmemiş gelişmeler ve şoklar yaşandı. Rusya- Batı Bloku destekli Ukrayna savaşının patlaması, bağlı olarak yaşanan global enerji krizi, gıda kıtlığının ortaya çıkması, rekor kıran enflasyon oranları, yükselen küresel faizler, hızla değerlenen dolar, dünya büyümesinin yarı yarıya düşmesi ve resesyon korkusu gibi pek çok sıkıntı altı ayda üst üste geldi.

Küresel finansal piyasalar bu gelişmelere bağlı büyük dalgalanma yaşadı ve çok kötü bir yarı yıl performansı sergiledi. ABD borsaları son 50 yılın en kötü ilk yarısını geçirdi. Öncü işaretlere bakılacak olursa gelecek ikinci yarı daha iyisini ve net bir toparlanma umudunu vaat etmiyor.

Ancak yılın ikinci yarısı ile birlikte dönüm noktası bekleyenler yok değil. Bu görüşe göre sert düşüş yaşayan borsalar yatırımcıların satın alımları için varlık fiyatlarını cazip hale getirebilir. Veya her çeyrek sonunda yaptıkları gibi, portföy yöneticileri portföylerini dengelemeye yönelik ek alımlara yönelebilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı