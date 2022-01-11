Abdurrahman Yıldırım: Ya yurtiçi yerleşikler kendi aralarında aldı sattı, ya da sistemde kaçak var

Aslında döviz mevduat hesaplarının dolar bazında yerinde sayması başka bir soruyu gündeme getiriyor. Bu kadar kur artışına yol açan döviz alımları, dolarizasyon eğiliminin artması ve yerleşiklerin dövize zaman zaman hücum etmesi döviz mevduatını niye artırmadı?

Döviz mevduatı stok olarak dolar veya döviz bazında ifade edilmesi daha uygun. Ama dolar bazında bu hesaplar son bir yıldır yerinde sayıyor. Döviz hesaplarına bakarsak yurtiçi yerleşikler net bazda hiç döviz almamış. Mevduatların faizi bile 1.4 milyar dolarlık artışa yol açabilir.

TL mevduatlarının düşük kalması bir ölçüde işaret veriyor da, döviz hesapları hiç vermiyor. Piyasalarda yaşananlar gerçekse yerleşiklerin döviz alması lazım ama ortada artış yok.

Ya yurtiçi yerleşikler kendi aralarında aldı sattı, aldı sattı, günün sonunda nette eşitlendi ve kuru da boşu boşuna yükselttiler.

Ya da sistemde kaçak var.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı