Abdurrahman Yıldırım: Ya stagflasyon ya resesyon

Yükselen ve daha da yükselecek enflasyona karşılık, savaş nedeniyle merkez bankalarının eli titrek. Fed çekingen ve küçük bir ilk adım attı. Piyasaların tepkisi üzerine şimdi daha büyük adım atacağını ifade ediyor. Bunun tahvil piyasalarında yansımasını görüyoruz.

Eğer merkez bankaları savaş korkusundan kurtulup kararlı bir tutum sergileyemez, parasal sıkılaştırmayı yapamaz, faiz oranlarını yükseltemezlerse dünya enflasyondan kurtulamaz.

Hiçbir enflasyon kendiliğinden düşmedi ve geçici olmadı. Hep alınan sert önlemlerle geriledi. Bu önlemler de her zaman için büyümeyi durdurucu, yavaşlatıcı, hatta resesyona sokucu oldu.

Büyümeyi düşürmemeyi hedefleyen politikalar enflasyonu yükseltici olur ki, bunun adı stagflasyondur. Ya da enflasyonun düşürülmesini hedefleyen politikalar resesyona yol açar.

Bu açıdan ülkeler, ekonomiler, yöneticileri ve merkez bankaları bir tercih yapmak durumunda: Ya stagflasyon ya resesyon. İkisi bir arada olmaz. İhtimali daha yüksek olan ise siyasilerin ağır basmasıyla stagflasyon.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı