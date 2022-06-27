Abdurrahman Yıldırım: Uygulama ekonomiyi yavaşlatıcı etki gösterecek

Şirketler kur stresi yaşıyorlardı zaten. Bunun üzerine şimdi döviz likiditeleri azalınca dış ödemelerini nasıl yapacakları, hatta yapıp yapamayacakları riski eklenecek. Yani stres üstüne stres binecek.

Muhtemeldir ki şirketlerdeki stres artışı ile döviz piyasasında oynaklık artacak. Resmi döviz piyasası ile serbest döviz piyasası arasında kur farkının oluşup oluşmayacağı ve bunun ne ölçüde derinleşeceği ise uygulamanın süresi ve seçim tarihine bağlı olacak.

Uygulama şirketlerin ya krediye erişimini zorlaştırarak ya da döviz varlıklarını azaltarak karlarını düşürecek. İhracatı da daha zor hale getirecek ve ekonomiyi yavaşlatıcı etki gösterecek.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı