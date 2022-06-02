Abdurrahman Yıldırım: Ücretlerin payı son 40 yılın düşüğünde

Sanayi şirketlerinin yaşadığı kâr patlamasında kur artışı ile ihracat artışının, finansman giderlerinin azalmasının ve çalışanlara ödenen ücretlerin göreli olarak düşük kalmasının payı büyük.

Hatta katma değerden ücretlerin aldığı yüzde 32.2 pay tarihi düşük düzeyde. Son 22 yılın ortalaması yüzde 58.9. Yani ücretliler yaratılan katma değerin yarıdan biraz fazlasını alıyor. Ama uzun vadede.

Son yıllarda bu oran giderek geriledi. 2020 yılında yüzde 44.5’e inen ücretlilerin katma değerden aldığı pay geçen yıl 12 puan daha geriledi ve yüzde 32.2 değerini aldı.

Üretilen katma değerin yarıdan fazlasını alan ücretlilerin payı üçte bir düzeyine geriledi. Uzun dönem ortalamasının da yaklaşık yarısına geriledi.

Aynı zamanda ücretlilerin yüzde 32.2 payı 1980 sonrasının en düşüğünü oluşturuyor. Bundan önceki en düşük düzey yüzde 33.5 ile büyük kamusal zamların yapıldığı, enflasyonun sıçradığı 1988 yılına aitti. Yani enflasyonun sıçraması çalışan kesime hiç yaramıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı