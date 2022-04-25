Abdurrahman Yıldırım: Tehlike bir bilanço açıklanması kadar yakın

Bilançolar önümüzdeki dönem için de gösterge niteliği taşıyor. Bu şirketlerin hızlı büyüme ve tatlı karlar etme dönemi bitti gibi. Dünya bloklaşmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bu şirketler artık istedikleri yerde faaliyet gösteremeyecekler. Siyasi baskı da söz konusu.

Teknoloji şirketlerine yönelik korku bilanço beklentisinin karşılanamadığı bir örnekle birleştiğinde sert satışlara yol açabilir. Bu anlamda tehlike bir bilanço açıklanması kadar yakın denilebilir. Bunu ikinci bilanço izlerse panik satışlar dahi söz konusu olabilir.

Ortam buna çok müsait. Çünkü gelecek hafta Fed’in faiz kararı ve bunun piyasalar üzerindeki baskısı var. Pozitif haber akışı da maalesef yok.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı