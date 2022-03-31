Abdurrahman Yıldırım: Şekerde yaşamakta olduğumuz sorunu kendimiz yarattık

Şekerde yaşamakta olduğumuz sorunu kendi kendimize yarattık. Şeker pancarında üretim fazlası vardı ve bu nedenle kota sistemi, yani üretim sınırlaması uygulanıyor. Tarımda çok yakındığımız üretim planlaması 10’larca yıldır şekerde yapılıyor zaten. Tüketime göre üretimini yaptığımız bir ürün şeker.

Üretim fazlalığına izin verilmiyor çünkü Türkiye şekeri dünyadan daha pahalı ürettiğinden ihracat imkanı yok. Yoksa Türkiye’nin iç tüketimi 2.7 milyon tonken 33 fabrikada toplam üretim kapasitesi 3.5 milyon tonu buluyor. Rahatlıkla daha fazla şeker üretilebilir.

Ancak fiyat uygun değil. Bizim topraklarımız şeker pancarı yetiştirmeye müsait. Bu nedenle şeker pancarından şeker üretiminde dünya beşincisi iken, toplam şeker üretiminde dünya 13’üncüsüyüz. Dünya şeker üretiminde şeker kamışının payı yüzde 76 iken, şeker pancarının payı yüzde 24.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı