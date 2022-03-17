Abdurrahman Yıldırım: Savaşın ekonomi tarafındaki tahribatı kalıcı hale gelebilir

Fed faiz artırımı ve bunu izleyecek bilanço azaltımıyla enflasyonu düşürme yoluna girdi. Yolun sonu düşük enflasyona da çıkabilir, gelişmelerin etkisiyle resesyona da. Yol resesyona çıkarsa o zaman yandı gülüm keten helva. Ancak bu durum hemen anlaşılmayacak.

Fed çıktığı bu yolculukta bol ve ucuz parayı piyasaların önünden alıyor. Aynen kedinin önünden ciğeri çekip almak gibi bir şey. Ama kedi buna seviniyor ve takla atıyor.

Yine piyasaları bekleyen başka bir tuzak savaşın bitişinin parti şeklinde kutlaması. Savaşın sonlanması siyasi, insani ve ikdisadi pek çok açıdan elbette çok, çok önemli. 15 maddelik bir taslak üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışılıyor. İlerleme sağlanmış. Kısa bir zamanda ateşkes ilan edilebilir.

Ancak savaş bitse bile dünya eski dünya olmayabilir, küresel ekonomi de eskisi gibi işlemeyebilir. Savaşın ekonomi tarafındaki tahribatı kalıcı hale gelebilir. Bu da savaş bittikten bir süre sonra anlaşılabilecek bir durum.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı