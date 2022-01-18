Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Rekoru kırmaya yüzde yarım kaldı

Faizlerin indirilme işaretinin verilmesi ve indirimin başlatılmasıyla eylülden itibaren Türk Lirası ve faizde parası olanların, tasarruf sahiplerinin alternatif arayışı hızlandı.

Kur artışı bizzat enflasyonun en büyük tetikleyicisi. Dünya fiyatları da yükseliyor. Yükselecek enflasyondan korunmanın bir yolu reel yatırımlar, yani büyük ölçüde gayrimenkul yatırımları.


Türkiye’de gerçekleşmekte olan da bu.

Eylülden itibaren konut satışları hızlandı, kasım ve aralık aylarının her birinde rekorlar kırıldı. Yılın sonunda 1 milyon 491 bin adetlik satışla 2020’nin sadece 8 bin adet gerisinde kalındı. Rekoru kırmaya yüzde yarım kaldı.

Üstelik böyle güçlü bir satış, konut kredi faizlerinin iki katına yükseldiği, bu nedenle ipotekli satışların yüzde 48 gerilediği bir yılda yakalandı. Ya faizler de düşük olsaydı ne olacaktı?

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

SON HABERLER

On altı yaşında bir çocuk, musalla taşında…

Bahadır Odabaşı, daha da genç, on altı yaşında. Babası KHK ile atılmış ve dört yıldır ‘tutuklu’ yargılanıyormuş. On altı yaşında bir çocuk yaşamına son verdi. On altı yaşında bir çocuk canına kıydı. On altı yaşında bir çocuk umudunu tümüyle kaybetti. On altı yaşında bir çocuk. 

1 Mayıs’ta kafasından vurulan Dilan Alp davasında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı

İstanbul’da 2013 yılındaki 1 Mayıs gösterileri sırasında polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulan Dilan Alp’le ilgili yargılamada savcılık, dokuz sene sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Olayla ilgili savcılık, kasten vurulma olayını ‘taksirle yaralama’ suçuna dönüştürerek zaman aşımının önünü açtı.