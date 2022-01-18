Abdurrahman Yıldırım: Rekoru kırmaya yüzde yarım kaldı

Faizlerin indirilme işaretinin verilmesi ve indirimin başlatılmasıyla eylülden itibaren Türk Lirası ve faizde parası olanların, tasarruf sahiplerinin alternatif arayışı hızlandı.

Kur artışı bizzat enflasyonun en büyük tetikleyicisi. Dünya fiyatları da yükseliyor. Yükselecek enflasyondan korunmanın bir yolu reel yatırımlar, yani büyük ölçüde gayrimenkul yatırımları.

Türkiye’de gerçekleşmekte olan da bu.

Eylülden itibaren konut satışları hızlandı, kasım ve aralık aylarının her birinde rekorlar kırıldı. Yılın sonunda 1 milyon 491 bin adetlik satışla 2020’nin sadece 8 bin adet gerisinde kalındı. Rekoru kırmaya yüzde yarım kaldı.

Üstelik böyle güçlü bir satış, konut kredi faizlerinin iki katına yükseldiği, bu nedenle ipotekli satışların yüzde 48 gerilediği bir yılda yakalandı. Ya faizler de düşük olsaydı ne olacaktı?

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı