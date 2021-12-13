Abdurrahman Yıldırım: Piyasalar yeni yıla ralli yerine krizle girebilir

Bol ve çok ucuz para döneminden, musluğun artık yavaşça kısılacağı yeni döneme geçişte Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları her zamankinden çok daha kritik bir hale gelecek.

Bankanın programında çarşamba günü yapılacak toplantı sonrasında düzenlenecek bir basın toplantısı yok. Ancak kararı takip eden günlerde Fed başkanının yapacağı açıklamalar ve tutanaklar çok dikkatle izlenecek.

Başkan Powell’ın bu dönemde konuşmalarında kullanacağı kelimeler, açıklayacağı rakamlardan çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir.

Eğer kelimelerin seçiminde hata yapar ve abartılı yorumlara neden olabilecek ifadeler kullanırsa piyasalar yeni yıla Noel Baba rallisi yerine Noel Baba krizi ile girebilir de.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı