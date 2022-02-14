Abdurrahman Yıldırım: Piyasalar tam anlamıyla tehlikeli sulara girdi

Finansal piyasalar tam anlamıyla tehlikeli sulara girdi. Gündeme gelecek gelişmelerin hemen hepsi piyasaların gidişini bozucu, oynaklığını artırıcı türden.
En başta Rusya-Ukrayna gerilimi geliyor. Sonra Fed bugün olağanüstü toplanıyor. Çarşamba günü ocak ayı tutanakları yayımlanacak ve haftanın ikinci yarısında bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları yer alacak. Yarın ABD’nin ocak ayı üretici fiyatı açıklanacak. Son veri yüzde 9.7 olmuştu. Bakalım çift haneli rakamlara çıkacak mı, çıkmayacak mı? Veri ABD enflasyonunu gündemde tutacak.