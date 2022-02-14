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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Piyasalar tam anlamıyla tehlikeli sulara girdi

Finansal piyasalar tam anlamıyla tehlikeli sulara girdi. Gündeme gelecek gelişmelerin hemen hepsi piyasaların gidişini bozucu, oynaklığını artırıcı türden.

En başta Rusya-Ukrayna gerilimi geliyor. Sonra Fed bugün olağanüstü toplanıyor. Çarşamba günü ocak ayı tutanakları yayımlanacak ve haftanın ikinci yarısında bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları yer alacak. Yarın ABD’nin ocak ayı üretici fiyatı açıklanacak. Son veri yüzde 9.7 olmuştu. Bakalım çift haneli rakamlara çıkacak mı, çıkmayacak mı? Veri ABD enflasyonunu gündemde tutacak.


Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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Nedir bu ‘yaşanan’lardan çektiğimiz!

Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

Bu genç kızlar da kim?

Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.