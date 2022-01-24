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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Paranın atmosferi değişiyor

Dünyada iklim değişikliği uzun yıllarda meydana geliyor ama son senelerde artık yaşıyoruz ve hissediyoruz. İklim değişikliği sadece doğada değil, para da olabiliyor. Küresel parasal sistem bir atmosfer içinde birbirleriyle etkileşimli çalışıyor. Parasal iklim değişikliği, doğaya göre çok daha hızlı ve bu değişikliğin içinden geçiyoruz. Evet paranın atmosferi değişiyor.

Değişikliğin ana nedeni enflasyonun yükselişe geçmesine dayanıyor. ABD’de yüzde 7 ile son 40 yılın en yükseğine çıkan enflasyonun dünya ortalaması da yüzde 5’e dolayında seyrediyor.


Önlem almada aciliyet kazanan ülke ABD. İşe dünya parası fonksiyonu gören doların likiditesinden ve faizinden başlanıyor. Bu hafta Çarşamba günü de Fed toplanıyor.

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