Abdurrahman Yıldırım: Neredeyse TL ile dolar borçlanmanın faizleri eşitlenecek

Kısaca dünyada bol ve ucuz para dönemi sona ererken, küresel sisteme eklemlenmiş ekonomilerin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Hatta bu etki gelişmekte olan ekonomiler için ABD’dekinden daha fazla olabilir. Aynen bir okyanusun dalgaları gibi dünya parasındaki değerlenme ve dünya tahvil faizindeki artış bütün ekonomilerin kıyılarına vuruyor.

Biz yurt içinde politika faizini yüzde 14’de tutsak, hatta düşürsek bile, ABD’den ve dünyadan gelen dalgadan kurtuluşumuz yok. Çünkü düşürdüğümüz TL’nin faizi, doların faizi ise yükseliyor. Doğal olarak bu faiz farklılığı paraların değerini değiştiriyor. Faizi yükselenin değeri artıyor, faizi düşenin değeri düşüyor.

Doların faizi çıkmış yüzde 11.5’e, TL’nin faizi inmiş yüzde 14’e. Neredeyse TL ile dolar borçlanmanın faizleri eşitlenecek.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı