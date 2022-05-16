Abdurrahman Yıldırım: ‘Mayısta sat ve tatile git yat’ eğilimi

Küresel piyasalarda satışlar geçen hafta ivme kazandı. Tam bir kara hafta olarak tanımlanmasını son gündeki tepki hareketi önledi. Ancak mayıs ayı sert satışların arada bir tepkilerle kesildiği bir ay olmaya aday gibi görünüyor. Bu anlamda “mayısta sat ve tatile git yat” eğilimi bu yıl gerçekleşiyor denilebilir.

Kripto varlıklar en önde, teknoloji hisseleri hemen arkasında ve altının en sonunda katıldığı yaygın bir satış dalgasına en büyük etken Fed’in parasal sıkılaştırmayı önden yüklemeli yapacağının anlaşılması gösterilebilir. Hatta buna yılın ikinci yarısında Avrupa Merkez Bankası’nın katılacağı da artık fiyatlanmaya başladı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı