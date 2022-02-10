Abdurrahman Yıldırım: Kur koruması, boşluğu doldurmaya yetmiyor

Kur koruması, faizin devreden çıkarılmasının yarattığı boşluğu doldurmaya yetmiyor. Ocak ayında gerçekleşen yüksek reel zararlar gösteriyor ki, TL yatırımları kura karşı korundu da, enflasyona karşı tamamen korumasız.

Madem ki faizin pabucu dama atıldı, kur yanında bir de enflasyona karşı koruma sağlanırsa taşlar o zaman yerine oturabilir. Bu çerçevede enflasyona endeksli mevduat, enflasyona endeksli tahviller en uygunudur. Enflasyonun üzerine büyümeden bir refah payı da düşünülmeli.

Enflasyona endeksli mevduatın tüm faiz yükünü bankalar, dolayısıyla krediyi kim kullanırsa o üstlenmeli. Hazine’ye, Merkez Bankası’na kur ve faiz riskini yüklemekle piyasa ekonomisi olmaz.

Para ve finansal kaynaklar değerini bulursa tasarruflar artar, fazladan harcamalar azalır. Para verimsiz alanlara, batık işlere gitmez. Gelir ve servet dağılımı daha da bozulmaz.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı