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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Kur artışından dolayı dışarıdan gelen paranın kazanması mümkün olmaz

Sıcak paranın istenmediğini ekonomi yönetimi çeşitli defalar ifade etti. İsteseler getiri arayışındaki küresel likidite gelir miydi acaba?

Kur böyle yükselecek ve TL böyle değer kaybedecekse çok zor.


Çünkü para döviz olarak gelecek, TL’ye çevrilecek ve bir finansal araca yatırılacak. Bir süre sonra tekrar dövize dönecek ve ülkeden çıkacak. Yatırım yapılan TL bazındaki araçlar belli bir getiri sağlasa da, kur artışından dolayı, dışarıdan gelen paranın kazanması mümkün olmaz.

Ya da para biriminin değer kaybını telafi edecek ve hatta geçecek düzeyde getiri vadetmek gerekiyor. Ancak bu da mümkün değil ve hiçbir rasyonalitesi yok. Yaptığımız hesaplamaya göre aylık ortalama dolar kuru üzerinden ocak ayında parasını TL’ye çeviren, yüzde 20 getiri elde eden ve aralık ayında parasını alıp gidenin zararı yüzde 35’e varıyor. Dolar bazında yüzde 35 zarar büyük bir kayıp. Yatırılan 100 dolar sene sonunda ancak 65 dolar olarak alınıp çıkartılabilirdi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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