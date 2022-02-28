Abdurrahman Yıldırım: Kripto varlıklarda baskı önemli ölçüde kalktı

Reel faizlerin düşük kalması ve yükselecek enflasyon jeopolitik risklerle birleşince altın fiyatlarının önünü açıyor. Ukrayna krizinde altın güvenli sığınak özelliğini bir kez daha kanıtladı. Savaş sürdükçe de sığınak özelliğini korumayı sürdürecek.

Kripto varlıkların üzerindeki baskı savaşla birlikte önemli ölçüde kalktı. Çünkü fiyatları dramatik şekilde düşürme potansiyeline sahip regülasyonlar gelmek üzereydi. Artık bu küresel ortamda mümkün değil, başka bahara kaldı.

Kriptoların üzerindeki ikinci baskı merkez bankalarının artan enflasyona karşı hızlı ve seri faiz artırımlarından kaynaklanıyordu. Artırımlar olacak ama sert değil.

Ayrıca uluslararası ödemeler sisteminden büyük ölçüde dışlanması Rusya’yı kripto varlıklara ve dijital parasını yaratmaya yöneltebilir. Dijital para zaman alacak ve karşı tarafın da kabul etmesi gereken bir uygulama. Ancak kriptolar kabul görüyor zaten. Dolayısıyla Rusya için hazır seçenek kripto gibi duruyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı