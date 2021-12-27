Abdurrahman Yıldırım: Korku veya belirsizlik 2022’yi domine edebilir

Ancak son 2-3 çeyreğe baktığımızda endekslerin bol ve ucuz parayla yaşadığı Lale Devri’nin artık sonuna gelindiğini görüyoruz.

Uzmanlar başta ABD endekslerinde ve dünya borsalarında önemli düşüşlerin yaşanmasını bekliyor. Bu durumu yadırgayan ya da tersini iddia eden pek yok.

Asıl merak konusu ise piyasalarda başlayacak düşüşün şiddetinin ne olacağı. İniş sert mi yoksa yumuşak mı olacak? Düşüş iyi orkestra edilmiş hasarı az bir iniş de olabilir, cam çerçevenin kırılacağı sert bir çakılmayla da sonuçlanabilir.

Bu korku veya belirsizlik yumağı 2022’yi domine edebilir, piyasaların gidişinde yatırım iştahını sürücü koltuğundan geriye alabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı