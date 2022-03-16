Abdurrahman Yıldırım: Konuttaki fiyat artışları enflasyonu ciddi biçimde artıracak

Konutları satın alanlar da kime kiraya verecekler? Yabancılara mı? Türkiye ya giderek yabancılaşacak ya da bugün negatif faizden kaçışla konut satın alanlar yarın kiracı bulmakta, kiracı bulsa bile kirasını tahsil etmekte zorlanacaklar.

Daha önemlisi yükselen konut fiyatlarının yaratacağı enflasyondur. Konutun fiyatı yükseliyorsa bitişiğindeki veya yakınındaki işyerinin de durmaz. Hem konut hem işyeri kira ve fiyat artışları önümüzdeki dönemde enflasyonu ciddi biçimde artırıcı etki yapacak.

Konut fiyatları ve kiralar enflasyonun önünde koşuyor, arkadan gelmiyor. Bu çok önemli bir tezat.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı