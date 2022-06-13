Abdurrahman Yıldırım: Konjonktür Fed’den yana değil, hatta rüzgar tersten esiyor

Konjonktür ise Fed’den yana değil, hatta rüzgar tersten esiyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı sakız gibi uzadıkça uzuyor. Savaş uzadıkça tahıldan metallere ve enerjiye kadar emtia fiyatları yükseliyor veya yüksek kalıyor.

ABD’siyle Avrupa’sıyla Batı, Rusya’yı enerji denkleminin dışına çıkardı. Ama bu ülkeden boşalan yeri kısa vadede dolduracak aktör yok. Yılları alacak bir zaman gerekiyor.

OPEC ise işi ağırdan alıyor, doğal olarak para kazanmak istiyor ve üretimi gıdım gıdım artırıyor.

Petrolde arz kısıtlı, talep ise canlı. Talep, yaz ayları ile bireysel ve toplu tatille artıyor. Korona salgını nedeniyle 2.5 yıldır kapalı kalan insanlar gezip tozmak, eğlenmek ve alış veriş yapmak istiyor.

Bu da uçak, gemi, otomobil yolcuklarının artmasını ve petrol talebin canlanmasını beraberinde getiriyor. Talep de eylül-ekim ayına kadar canlı kalacak.

Savaş oyunun kurallarını değiştirdi. Oyun dışına atılan Rusya’nın etkisiyle küreselleşmeyi sona erdirdi. Petrolde, tahılda, emtiada arzı düşürdü, fiyatları ve enflasyonu yükseltti.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı