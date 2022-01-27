Abdurrahman Yıldırım: Karşımıza güvercinden şahine dönen bir Fed Başkanı çıktı

ABD Merkez Bankası Fed dünkü toplantısıyla piyasalar için belirsizliği azaltmadı, tersine artırdı. Karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC’nin metni ile Başkan Jerome Powell’ın basın toplantısındaki açıklamaları oldukça farklıydı. Metin beklentiler çerçevesindeydi ve güvercindi.

Basın toplantısının başında metinde yer alan çerçevenin dışına çıkmayan ama soru cevap bölümünde iyice açılan Fed Başkanı Powell ilk faiz artışının mart ayında yapılacağını açıkladı. Arkasından sorulara yanıt verirken, karşımıza güvercinden şahine dönen bir Fed Başkanı çıktı. Adeta birbirinin zıddı iki bölümlü, metinde güvercin, Başkan’ın açıklamalarında şahin bir FED toplantısı izledik.

Aralık ayındaki Fed toplantısında ilacı piyasalara tatlı tatlı içirmeyi başaran Başkan Powell bu kez acı ilacı piyasaların önüne olduğu gibi koydu.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı