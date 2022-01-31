Abdurrahman Yıldırım: Kararsızlık dönemi bitti, 26 Ocak tam bir milat oldu

Başkanın atama işleminin tamamlanmasıyla Fed’in odağına tam anlamıyla enflasyonu yerleştireceğini görebiliriz.

ABD’de enflasyon yüzde 7 ile son 40 yılın en yükseğinde. 40 yıl önceki durum ise enflasyonun 1980 Mart ayında yüzde 14.76’yla tepe yaptığı ve Fed’in faizi Nisan 1980’de yüzde 20’ye sıçratmasının ardından, her iki oranın da düşüş sürecine girdiği 1982 şubat ayına denk geliyor.

Enflasyonu düşürmede ekonomik gerekçeler yanında siyasi kararlılık tam görünüyor. Fed’de de kararsızlık dönemi bitti. Bu anlamda 26 Ocak tam bir milat oldu.

Süreçte en zorlanacak finansal piyasalar da uyum göstermeye başladı. Hareketler bir ileri iki geri, bir ileri bir geri şeklinde düzensiz ve ölçülü düzeyde oluyor. Parasal iklim değişikliği gerçekleşme yoluna giriyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı