Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Hangi senaryo ile faizin düşürüldüğünü bilmiyoruz

-Faiz indirimindeki karar vericiler ne yaptıklarını biliyorsa, karşılaştığımız bu sonuçları da aşağı yukarı öngörmüş olmalılar. Bu durumda hangi senaryo ile faizin düşürüldüğünü biz bilmiyoruz. Aynen “Duymuşsun Horasan’da halı dokunuyor;eni nedir, boyu nedir bilmiyorsun” sözü geçerli. Bakalım ortaya nasıl bir halı serilecek?

-Pek ihtimal vermediğim ikinci seçenek ise yol açacağı sorunlar bilinmeden faizlerde erken ve hızlı bir indirime gidildiğidir. Durum bu ise indirim sürecinin piyasalara ve ekonomiye vereceği sancı giderek şiddetlenebilir. Aynen ayağa batan diken gibi, üzerine yürüdükçe batar ve ağrıyı şiddetlendirir. Bir aşamada dayanılmaz hale gelen dikeni battığı yerden çıkartmak gerekir.


-Önümüzdeki dönemde hangi motivasyonla olursa olsun yurtiçi yerleşiklerin dövizde satıcı hale gelmeleri ve alımları karşılamaları, kurun dengelenmesini sağlayabilirse sancıyı azaltıcı etki yapar. Ancak böyle bir durumun olup olmayacağını kestirmek güç ve sorunu çözmeye de yetmeyebilir. “Diken battığı yerden çıkar.”

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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