Abdurrahman Yıldırım: Getiride tarihin en negatif dönemi

Son yıllardaki gelenek bozulmadı, 2021’de de döviz ve altın kazandırdı. 2021’i geçmiş yıllardan ayıran temel unsur ise enflasyon tırmanırken faizlerin suni bir şekilde düşürülmesi sonucu faizlerin tarihin en negatif dönemine girmesidir. Mevduatta yüzde 12’yi, Hazine tahvillerinde yüzde 14’ü bulan negatif getiriler veya kayıplar 1986 yılından bu yana izlediğimiz yatırım araçları getirisi serisinin en yükseği oldu.

Hatta negatif faizin büyüklüğü anlamında 1980‘e kadar gidildi. 1971’de çift haneye yükselen enflasyon tırmanışını sürdürerek 1980’de TÜİK’e göre yüzde 101.4’e (DPT raporunda % 107.2) kadar çıktı. Aynı yılın mevduat faizi oranı ise yüzde 10’du. Gerçekleşen enflasyonun 10’da biri kadar faiz veriliyordu. Negatif faiz yüzde 45’i bulmuştu. Durum 1981’de hem kısmen faizlerin serbest kalması ve yükselmesi hem de enflasyonun düşmesiyle düzeldi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı