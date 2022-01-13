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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Gelişmeler Fed’in yapacağı faiz artışlarını da öne çekti

Bütün bu gelişmeler Fed’in yapacağı parasal genişlemeyi azaltmayı öne çekti, faiz artımlarını da. Hatta son günlerde faiz artışı sayısını da artırdı. Fed’in söylemleri de, piyasaların beklentileri de artık bu yıl için 4 faiz artışının yapılacağı yönünde yoğunlaştı.

Bu olasılıklar piyasalarca “Fed enflasyon geçici diyerek yaptığı ilk hatayı şimdi de dört faiz artışı ve bilanço azaltma operasyonu borsaları düşürmez diyerek ikiye katlamak üzere” diye de yorumlanıyor.


Bilanço küçültme programı ise temmuzdan itibaren yürürlüğe gireceği tahmin ediliyor. Ancak henüz negatif gölgesinin piyasaların üzerine düşmediği belirtiliyor.

Beklenti ve gelişmelerin kendini gösterdiği alan ise tahvil piyasası. Dünyanın risksiz faiz olarak kabul ettiği ABD 10 yıllık faizleri hafta başında yüzde 1.808 ile 2 yılın en yükseğine çıktı. 2 yıl ABD tahvilinin faizi ise daha sert yükseldi %0.7341’den 0.9229’a arttı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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