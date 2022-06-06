Abdurrahman Yıldırım: Gelişmekte olan ekonomiler de gümbürtüye gidiyor

Tedarik zinciri hem Covid’den hem Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bozuldu. Dünya ekonomisi toptan yavaşlıyor.

IMF’nin 2022 için son büyüme beklentisi yüzde 4.4’ten yüzde 3.6’ya düşeceği yönündeydi. Ama büyümenin daha da aşağıya revize edileceği bekleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinde iç açıcı görünüm pek yok. Rusya-Ukrayna savaşta. Yüksek enflasyon ana sorun, onunla mücadele ayrıca sorun.

Çünkü yükselen faiz oranları küresel sermaye akımlarını tersine çeviriyor. Bu durumda gelişmekte olan ekonomiler de gümbürtüye gidiyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı