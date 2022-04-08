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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Gayrimenkuldeki fiyat artışı, kalıcı bir enflasyonu karşımıza çıkarıyor


Bundan sonra ucuz arsayı kim bulacak da, ucuz konut yapacak. Müteahhitler lüks konut yapmanın ve satmanın peşinde olur. Arsa maliyeti onu gerektiriyor çünkü.

Yüksek fiyatlarla satın alınan konutların kirasını kimler ödeyecek, bu da ayrı bir soru. Burada ileride bir tıkanma riski yüksek.


İş sadece konutla da bitmiyor. Bitişikteki işyerinin kirası da bileşik kaplar misali konutla yukarı gidiyor. O işyerinin kirasını ödeyecek ticaret erbabı bunu fiyatlarına elbette yansıtır.

Gayrimenkuldeki yüksek fiyat artışı sadece barınma sorunu yaratmıyor, kalıcı ve çok dirençli yüksek bir enflasyonu da karşımıza çıkarıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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