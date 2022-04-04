Abdurrahman Yıldırım: Fed işini doğru yaparsa ekonominin gideceği yer resesyon

Enflasyon artışına karşı küresel faiz artırımları devam edecek. Özellikle ABD’de faizlerin çeyrek puan yerine yarım puan artırıma hazırlanması ve Fed’in bilanço küçültme kararı bu çeyreğe rastlıyor. İkinci çeyreğin bir zorluğu faiz artırımlarının hızlanması olacak.

Enflasyona müdahale etmede geç kalan Fed şu veya bu şekilde bir hata yapacak. Ya enflasyonun frenine sert basacak ya da ekonominin frenine yavaş dokunacak. Ekonomiyi yavaşlatmazsa enflasyonu düşüremeyecek ve başarısız olacak.

Enflasyonu düşürecek sert fren ekonomiyi resesyona sokacak. Ama bu durum hemen belli olmayacak. Çeyrek puanlık faizler yerine yarım puanlık artırımlara gidilmesi yılın ikinci çeyreğinde yaşanacak.

Ekonominin bu artırımlara nasıl tepki vereceği sonraki çeyreklerde ortaya çıkacak. İlk birkaç faiz artırımı işin rengini belli edecek. Fed işini doğru yaparsa ekonominin gideceği yeri geçen haftaki tahvil piyasası işaret etti, resesyon.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı