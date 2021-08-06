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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Faiz dinlese de fiyatlar ferman dinlemiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

“Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz.”


Piyasalar Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını yükselen enflasyon karşısında faizlerin artırılmayacağı şeklinde okudu. Faizler ferman dinleyebilir. Çünkü kamu tarafından tam regüle edilen bir sektör tarafından uygulanıyor.

Mal ve hizmetlerin hakim olduğu reel sektörde ise benzer bir regülasyonu uygulama imkanı yok. Serbestlik ve bunun ötesinde maliyet artışları var. Faiz dinlese de fiyatlar ferman dinlemiyor. Kurda rahatsızlık yaratan da bu.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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