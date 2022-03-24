Abdurrahman Yıldırım: Ette sorun yaşayacağımız belliydi

Hemen her şey üst üste geldi ve gıda fiyatlarında bardağı taşırdı. Son bir yılda gıda fiyatları yüzde 65 arttı. Şubat sonu TÜİK verileriyle yıllık artış meyve ve sebzede yüzde 82, yumurtada yüzde 82, tavuk etinde yüzde 78, ekmekte yüzde 62, sütte yüzde 59, balıkta yüzde 58, dana etinde yüzde 56’ya vardı.

Ette sorun yaşayacağımız belliydi. Çünkü geçmiş yıllarda ithal ede ede geldik. Son iki yılda et üretim istatistikleri artık yayımlanmıyor.

Süt üreticileri zarar ettikçe ve dayanma güçleri kalmayınca sığırlarını kesime yolluyor. Bu durum üreticilerden aldığımız bilgilere göre devam ediyor. Süt ineklerinin kesime gitmesi kırmızı ette arzı artırıyor ve sorunu geçici olarak hafifletiyor.

Bu kesimler tamamlanınca sorunu gerçek boyutlarıyla yaşayacağız. Azalan arz nedeniyle sütte fiyat baskısı daha artacak. Hayvancılıkta sorun bir iken iki olacak.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı