Abdurrahman Yıldırım: Doların değerlenmesi dünya için kötü haber

Küresel finansal piyasalar Başkan Powell’ın belirsizlik içerek şahin açıklamalarına ve şok sayılan kararlara rağmen fazla bozulmadı.

Üstelik “Gelecek toplantıda yine 75 baz puan artırabiliriz” denmesine rağmen. Neden?

Piyasalar enflasyonla net bir mücadele işareti bekliyordu. 75 baz puanla bunu gördü. Bu anlamda belirsizlik ortadan kalktı.

Faiz artışının yansımaları piyasalara aylar sonra ulaşıyor. Ama sıradan insanlar tüketici kredilerinden mortgage kredilerine, kredi kartı faizlerinden günlük alışverişlerine kadar faiz artışının sonucunu hemen hissediyor.

Enflasyonun yüzde 2 seviyelerine kısa vadede gelmesi tamamen bir hayal ürünü. Her şey yolunda giderse yılsonu enflasyonu yüzde 7 civarında olabilir.

Sıkılaştırma kararlarıyla doların değerlenmesi dünya için kötü haber. Çünkü pek çok ülke “değerli dolar” dalgası nedeniyle zora girecek.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı