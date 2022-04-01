Abdurrahman Yıldırım: Bundan sonra dış borç ödemek zor, borç bulup almak da pahalı

Türkiye özelinde borç geri ödemesinde zorluklardan biri cari açık vermesi. Kamu kesimi hem borç ödeyecek hem cari açığı finanse edecek dövizi bulacak. Enerji ve emtia ithal eden bir ekonomi olarak fiyatların hızla yükselmesinden dolayı ters bir konjonktürdeyiz. Bu da yakın vadede büyük açık vermek demek.

Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş dövizle borçlanma değil, borcu kapatmayı gerektiriyor. Çünkü kur artışları hızlanınca şirketler tahminlerinin ötesinde bir finansal yükle dış borçlarını ödemek durumunda kalıyor. Ödemeler aynı zamanda döviz likiditesi bulundurmayı gerektiriyor ve döviz kuru üzerinde baskı yaratıyor.

Bundan sonra dış borç ödemek zor, borç bulup almak da pahalı. Burada sonuç iç tasarrufları artırmaya, artan tasarrufları finansal sisteme çekmeye çıkıyor. Ancak derin bir negatif faizle tasarrufları büyütmek ne kadar mümkün, ayrı bir konu.

Türkiye sadece dış kaynak bulmada değil aynı zamanda iç kaynakları büyütmede zorluk yaşıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı